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Karaciğer yağlanması evreleri ne anlama gelir

Karaciğer, vücutta yağ metabolizmasında önemli görevlere sahip olan bir organdır. Çalışma düzeni ve enzim dengeleri çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulduğunda karaciğer yağlanmaya ve büyümeye başlar. Bu durumun evreleri nelerdir? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 10:09
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Karaciğer yağlanması evreleri nelerdir

Karaciğer yağlanması evreleri ne anlama gelir
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Gün içerisinde tüketilen besin türleri, günlük alınan yağ miktarı, öğün aralıkları ve yapılan öğünler ile uyku vakitleri arasındaki süreler gibi beslenmeye ilişkin pek çok faktör sağlıklı ve dengeli bir şekilde ayarlanmadığında karaciğer yağlanmasının gelişme ihtimali oldukça yükselir. Bunun haricinde karaciğer yağlanması oluşumunda risk faktörü oluşturan etkenler şunlar:

Sürekli kullanılan bazı ilaçlar

Hareketsiz yaşam

Düzensiz yaşam tarzı

Obezite

Alkol ve sigara kullanımı

Hızlı kilo alıp verme

Yüksek kolesterol

İnsülin direnci ve diyabet hastalığı

Toksin içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi

Gebelik

Karaciğer yağlanmasının görülme sıklığı kadın ve erkek bireylerde hemen hemen aynıdır. Fakat orta yaş ve üzerindeki bireylerde bu hastalığa yakalanma olasılığı gençlere oranla çok daha yüksektir. Yetişkin bireylerin yaklaşık %30'unda görülen karaciğer yağlanması her 10 kişiden birinde karaciğerde enzimatik dengenin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkmakta.

Karaciğer yağlanması evrelerinelerdir?

Karaciğer yağlanması, temel olarak 3 farklı duruma bağlı olarak oluşur. Bunlar gebeliğe bağlı olarak gelişen akut karaciğer yağlanması, alkol kullanımına bağlı olarak oluşan yağlanma ve alkol ya da gebeliğe bağlı olmayan basit karaciğer yağlanmasıdır. Temel olarak bu 3 grup altında incelenen hepatosteatozda hastalığın ilerlemişlik düzeyine ve türüne göre belirlenen evreler mevcut Karaciğer yağlanmasının evreleri ise şöyle:

Evre-1:
Basit karaciğer yağlanması olarak adlandırılan hastalığın en hafif evresi. Bu evredeki yağlanma karaciğerde harabiyet oluşumuna yol açmaz.

Evre-2:
on-alkolik (alkole bağlı olmayan) steatohepatit olarak da adlandırılan bu evrede karaciğerdeki yağlanmaya bağlı olarak inflamasyonlar ortaya çıkar.

Evre-3:
Fibrozis evresi olan üçüncü evrede karaciğer dokuları sertleşerek bağ dokusuna dönüşmeye başlar. Bu durum karaciğer harabiyetini gösterir.

Evre-4:
Karaciğer yağlanmasının en ileri evresi olan bu evrede karaciğer sirozu hastalığının gelişimi söz konusu.

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