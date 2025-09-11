Karaciğer yağlanmasını temizliyor! Suda bekletip avuç avuç tüketin

Uzmanlar, özellikle hareketsiz yaşamın yaygınlaştığı günümüzde, kuru üzümün antioksidan zenginliğinin karaciğer sağlığını koruduğunu vurguladı.

Karaciğer yağlanması, yani non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), dünya genelinde yetişkinlerin yüzde 25'ini etkileyen sessiz bir tehlike.

Aşırı kilo, yüksek şeker tüketimi ve hareketsizlik gibi faktörler bu hastalığın başlıca tetikleyicileri. Ancak Brezilya'da São Paulo Üniversitesi'nde yürütülen bir randomize kontrollü çalışmada, NAFLD'li 55 hastaya kuru üzüm eklenmiş izokalorik diyet uygulandı.

24 hafta sonunda, kuru üzüm grubunda karaciğer enzimlerinde belirgin düşüş gözlendi ve yağ birikimi azaldı.

Araştırmayı yöneten gastroenterolog Dr. Jose Faintuch, "Kuru üzümdeki polifenoller ve lifler, minimal diyet değişiklikleriyle bile karaciğer fibrozisini yavaşlatıyor; bu, ilaçsız bir müdahale olarak umut verici" dedi.

Benzer şekilde, Journal of Functional Foods'ta yayımlanan bir başka çalışma, kuru üzümün karaciğerde yağ birikimini azalttığını gösterdi.

Uzmanlar, kuru üzümün resveratrol ve antioksidan bileşenlerinin oksidatif stresi düşürerek karaciğer hücrelerini koruduğunu belirtti.

ABD'li hepatolog Prof. Dr. Rohit Loomba, NAFLD üzerine yaptığı araştırmalarda kuru üzüm gibi lifli meyvelerin Akdeniz diyetiyle birleştiğinde yağlanmayı yüzde 30'a varan oranda azalttığını ifade etti:

"Kuru üzüm, karaciğerin doğal detoks mekanizmasını güçlendiriyor; aşırı tüketimden kaçınıldığında en etkili doğal desteklerden biri."

Özellikle siyah kuru üzüm, üzüm çekirdeklerindeki polifenoller sayesinde iltihabı azaltmada öne çıktı.

Beslenme uzmanları da, "Karaciğer yağlanması olan hastalarıma haftada 3-4 kez bir avuç kuru üzüm öneriyorum; suda bekletmek emilimi artırıyor ve şeker yükünü dengeliyor" diye ekledi.

Kuru üzümün bir diğer süper gücü ise demir depolarını doldurması. Demir eksikliği anemisi, özellikle kadınlarda ve çocuklarda yaygın bir sorun; yorgunluk, halsizlik ve bağışıklık zayıflığına yol açtı.

Yarım fincan kuru üzüm, günlük demir ihtiyacının yüzde 7'sini karşıladı. Bu, 1.3 miligram demir demek. Pakistan'da yürütülen bir hayvan modeli çalışmasında, demir eksikliği anemisi olan sıçanlara kuru üzüm ekstresi verildi. 12 hafta sonunda hemoglobin seviyeleri normale döndü ve dalak dokusunda T-lenfosit popülasyonu arttı.

Araştırmayı yayınlayan toksikolog Dr. Soad Shaker, "Siyah kuru üzüm, demir emilimini artıran flavonoidlerle anemiyi doğal yolla tedavi ediyor; sentetik demir takviyelerine alternatif olabilir" dedi.

Uzmanlar, kuru üzümün B6 vitamini ve bakır içeriğinin demir emilimini desteklediğini vurguladı.

Mayo Clinic beslenme danışmanı Dr. Katherine Zeratsky, "Demir eksikliği olan bireyler için kuru üzüm, C vitamini zengini meyvelerle birleştirildiğinde en iyi sonuçları veriyor; anemiyi önlemede pratik bir çözüm" şeklinde konuştu. Ancak porsiyon kontrolü şart: Günlük 30-40 gram (bir avuç) ideal, fazlası kalori yükü oluşturabilir.

NASIL TÜKETMELİ?

Gece bir avuç kuru üzümü suda bekletin, sabah aç karnına yiyin veya yoğurda eklemeniz önerildi. Bu basit alışkanlık, karaciğer yağlanmasını frenlerken demir seviyelerini yükselteceğinin altı çizildi.

Uzmanlar, özellikle risk grubundakilere doktor kontrolünde denemelerini önerdi.

