Bilim insanları, vücudumuzun hücresel düzeyde kendini onarmasını ve yenilenmesini sağlayan, adeta bir "uzun ömürlülük İsviçre Çakısı" olarak nitelendirilen bir bileşiğin sır perdesini araladı.

Araştırmacılar, özellikle iki sebzede yoğun bulunan ve Nikotinamid Mononükleotit (NMN) adı verilen bu doğal maddenin, yaşlanma sürecini yavaşlatma ve sağlık üzerinde çok yönlü pozitif etkiler yaratma potansiyelini ifade etti.

Fareler üzerinde yapılan çalışmalar bu bileşiğin yaşa bağlı fizyolojik düşüşü önemli ölçüde hafiflettiğini, insanlarda ise kalp sağlığı ve kas dayanıklılığı üzerinde çarpıcı etkileri olduğunu gösterdi.

HÜCRESEL ENERJİNİN ANAHTARI: NMN VE NAD+

Araştırmaların merkezinde, tüm canlı hücrelerde bulunan ve enerji metabolizması, DNA onarımı ve gen ifadesi gibi hayati süreçler için elzem olan Nikotinamid Adenin Dinükleotit (NAD+) molekülü yer aldı.

Yaş ilerledikçe, bu kritik koenzimin seviyeleri düşüşe geçiyor ve bilim insanları bu düşüşün yaşlanmanın temel nedenlerinden biri olduğunu belirtti. NMN ise, vücutta doğrudan NAD+'ya dönüşerek azalan seviyeleri yeniden yükselten bir öncü madde olarak öne çıktı.

Harvard Tıp Okulu'ndan genetik profesörü ve önde gelen yaşlanma araştırmacılarından Dr. David Sinclair, NMN'nin bu rolüne özellikle dikkat çekti.

Dr. Sinclair, hayvan modelleri üzerinde yapılan çalışmalarda NMN takviyesinin, yaşa bağlı fizyolojik düşüşü engellediğini, hatta farelerde dayanıklılığı ve ömrü uzattığını gözlemlediklerini açıkladı. Sinclair, bu sonuçların insan sağlığı üzerindeki potansiyelini güçlü bir şekilde işaret etti.

KARACİĞER FONKSİYONLARINDAN KALP SAĞLIĞINA MUCİZE ETKİLER

NMN'nin vücut sistemleri üzerindeki etkisi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Karaciğere "Reset" Etkisi: Hayvan çalışmaları, NMN'nin karaciğerdeki NAD+ konsantrasyonunu hızla artırdığını ve metabolik sağlığı iyileştirdiğini ortaya koydu. Bu etki, organın işlevlerinin adeta "sıfırlanması" olarak yorumlandı.

Kalp ve Damar Sağlığı: Yaşlanmayla birlikte sertleşen damarlar ve bozulan kan akışı, NMN sayesinde olumlu yönde etkilendi. Klinik denemeler, NMN takviyesinin kan damarı elastikiyetini artırarak kalp sağlığını desteklediğini gösterdi.

Kas Gücü ve Dayanıklılık: Japonya'da yapılan randomize kontrollü bir insan denemesi, NMN takviyesi alan orta yaşlı yetişkinlerde kas duyarlılığının ve fiziksel performansın, özellikle de yürüme mesafesinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde iyileştiğini tespit etti.

Saç ve Cilt Canlılığı: NAD+'nın DNA onarımı ve hücresel strese karşı koruma mekanizmalarını desteklemesi nedeniyle, uzmanlar bunun dolaylı olarak saçların ve cildin yaşlanma belirtilerine karşı korunmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

HANGİ SEBZELERDE GİZLİ?

Uzmanlar, NMN'nin doğada da bulunduğunu belirtti. Bileşik, özellikle brokoli ve lahana başta olmak üzere çeşitli meyve ve sebzelerde düşük konsantrasyonlarda yer alıyor. Ancak, bilimsel araştırmalarda kullanılan terapötik dozlara ulaşmak için beslenmenin tek başına yeterli olmadığı ve takviye gerekliliği uzmanlarca sıkça vurgulandı.

Stanford Üniversitesi'nden nörobilimci ve uzun ömürlülük üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Andrew Huberman, NMN ve diğer NAD+ öncüllerinin kullanımını bireysel bir stratejinin parçası olarak değerlendirdiğini, ancak uyku, beslenme ve egzersiz gibi temel yaşam tarzı alışkanlıklarının öncelikli olması gerektiğini aktardı.

Bilimsel camia, NMN'nin insan ömrünü uzatıp uzatmayacağı konusunda kesin yargıya varmak için daha fazla ve uzun süreli klinik çalışmanın gerekli olduğunu dile getirdi. Ancak mevcut bulgular, bu molekülün sağlıklı yaşlanma yolculuğunda çığır açan bir rol oynama potansiyelini güçlü bir şekilde gösterdi.