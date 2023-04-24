Karaciğerin en yi dostları

Bu 5 bitki Hepatit B Virüsünü tarihe gömüyor...

Karaciğerin en yi dostları

Karaciğerin en yi dostları

Herbalist Cahit Gürkaş, " Karaciğerdeki iltihap sırasında karaciğer hücrelerinin bir bölümü ölüp parçalandığından içlerindeki enzimler kana karışır. Bunun sonucu olarak karaciğerdeki hücresel yıkımın ağır olduğunu gösterir. Hepatit B hastalığı sadece virüslerle değil, çeşitli ilaçların ve mikroorganizmanın etkisiyle de oluşabilir. Eğer hastalık müzminleşecek olursa karaciğerde nedbeleşme gelişir.” diye konuştu.

“Bu hastalığa karşı düzenli bir şekilde beslenme programı ile diyet programı yapılmalı” diyen Gürkaş şöyle konuştu:

“Yağlı gıdalar beslenme programından çıkartılmalıdır. Karbonhidratlı besinlere ağırlık verilmelidir. Yağsız peynir, yoğurt gibi protein bakımından zengin olan gıdalar da alınmalıdır. B ve C vitaminleri alınmalı, hastalar fazla yorulmamalı, sigara ve alkol gibi içecekler asla kullanılmamalıdır. Elde edilen temizlenmiş bu bitkilerden bir tatlı kaşığı bir su bardağı kaynar suya ilave edilip, 10 dakika dinlendirilir. Bir yemek kaşığı andız pekmezi ilave edilerek yemeklerden önce içilir. Bu kür en az 2 ay kullanılmalıdır"

Hepatit B virüsüne karşı 5 bitki

CİVAN PERÇEMİ:

Bitkinin yeşil kısımları ve çiçek açma devresinde C vitamini ve karoten, bütün organlarında eterik yağlar, glikoalkloidlerden ahilin ve ahiletin bulunur. Bu sayede kan damarı çeperini iyileştirerek, dayanıklılığı arttırır. Bitkinin vitamince zengin olmasından dolayı kansızlık sorununu gidermek için kan yapıcı olarak kullanılır."

DEVE DİKENİ:

İçeriğindeki slibin, silikristin ve silidanin sayesinde karaciğere zarar vermeden safra akımını arttırır. Karaciğerde kan akımını arttırarak yeni hücrelerin oluşmasını sağlar. Karaciğerin yeniden yapılanmasına yardımcı olarak Hepatit ve siroz gibi karaciğer sorunlarının çözümüne yardımcı olur.

KARA HİNDİBA:

Yüzde 5’e varan yüksek oranıyla en iyi doğal potasyum kaynaklarından biridir. A, C vitaminleri, nikotinik asit ile kalsiyum, demir ve türlü mineraller yönünden de zengindir. Hücre yenileyici özelliği sayesinde karaciğerde oluşan hasarı gidermede etkilidir.

ENGİNAR:

A ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi çeşitli mineralleri orta seviyede bulundurur. Enginarın etken maddesi ciarindir. Karaciğerde oluşan iltihabı temizlemede etkili olup, enzimleri düzenleyerek iştahsızlık, kilo kaybı, kaslarda zayıflık gibi problemleri gidermede etkilidir.

ŞAHTERE:

Antiviral etkisiyle virüsleri temizleyici, karaciğeri besleyici özelliğiyle karaciğeri onarıcı, enzimleri düzenleyici, vücut ve organ ısısını düşürerek enzimleri düşürücü, mukoza koruyucu etkisiyle karaciğeri onarıcı, idrar söktürücü etkisiyle virüs ve mikropları dışkılayıcı etkiye sahiptir.

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