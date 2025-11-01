Amerika Birleşik Devletleri'nden önde gelen karaciğer ve endokrinoloji uzmanları, hastalığın siroza ve kalp damar hastalıklarına yol açma potansiyeli bulunduğunu belirterek, tanı ve tedavi için yaşam tarzı değişikliklerinin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, yaygınlığı giderek yükselen ciddi bir sağlık sorunu olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, alkol kullanmayan bireylerde bile karaciğerde yağ birikimiyle ortaya çıkan bu durumun, göz ardı edildiğinde siroz, karaciğer kanseri ve hatta kalp damar hastalıkları gibi ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda kuvvetli bir uyarıda bulundu.

Florida Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Bölümü Şefi Dr. Kenneth Cusi, karaciğerdeki artan yağ miktarının, toplam vücut yağı veya visseral yağa göre daha güçlü bir insülin direnci ve kalp damar hastalığı belirleyicisi olduğunu dile getirdi.

Dr. Cusi, Tip 2 diyabetli ve obez bireylerin yarısından fazlasında karaciğerde aşırı yağ birikimi gözlemlendiğini ve bu kişilerin karaciğer hastalığı riskinin en yüksek grupta yer aldığını ifade etti.

Virginia Commonwealth Üniversitesi Karaciğer Hastalığı ve Metabolik Sağlık Enstitüsü Direktörü Dr. Arun Sanyal ise, hastalığın ilerlemesiyle ilgili önemli bilimsel bulgular sundu.

Dr. Sanyal, NAFLD'nin karaciğerde skarlaşmaya (fibroz) yol açan daha ciddi bir formu olan nonalkolik steatohepatitin (NASH) tespiti için non-invaziv araçların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hastalığın teşhisini ve tedavi yaklaşımlarını kökten değiştiren bilimsel çalışmalarıyla tanınan Dr. Sanyal, özellikle yaşam tarzı değişikliklerinin ve kilo kaybının hastalığın yönetimindeki temel taşı olduğunu vurguladı.

Uluslararası bilimsel araştırmalar, NAFLD'nin genellikle obezite, Tip 2 diyabet ve metabolik sendrom gibi durumlarla ilişkili olduğunu gösterdi.

Çalışmalar, vücut ağırlığının sadece %5 ila %10 oranında azaltılmasının karaciğerdeki yağ içeriğini önemli ölçüde azalttığını ve hatta NASH'ta görülen iltihaplanma ile karaciğer fibrozunda gerileme sağlayabildiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, yüksek oranda işlenmiş gıdalar, şekerli içecekler ve rafine karbonhidrat tüketiminin karaciğerdeki yağlanmanın ana nedenleri arasında bulunduğunu belirtti. Aynı zamanda, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) verilerine göre ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık %24'ünün NAFLD'ye sahip olduğu ve çoğu kişinin ciddi, geri dönüşü olmayan hasar (siroz) oluşana kadar hastalığının farkında olmadığı kaydedildi.

Uzmanlar, alkol kullanmayan bireylerde yaygınlaşan bu tehdide karşı mücadelede, diyet ve düzenli egzersizin temel tedavi yöntemi olduğunun altını önemle çizdi.