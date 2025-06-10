Karaciğerin sessiz düşmanları iflasa sürükleyen besinler

Karaciğer, vücudun toksinleri temizleyen, besinleri metabolize eden ve hayati işlevleri sürdüren bir güç merkezi. Ancak modern yaşamın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, bu mucizevi organı tehdit etti.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzmanların görüşleri, karaciğer sağlığını yok eden besinlerin başında aşırı şeker, alkol ve işlenmiş gıdaların geldiğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi’nden Dr. Elliot Tapper, “Şekerli içecekler ve alkol, karaciğerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

İşte karaciğeri iflasa sürükleyen besinler ve bu tehlikeden korunmanın yolları...

ŞEKER: KARACİĞERİN BİR NUMARALI DÜŞMANI

Yüksek früktozlu mısır şurubu (HFCS) içeren gazlı içecekler, meyve suları ve işlenmiş tatlılar, karaciğer yağlanmasının başlıca tetikleyicileri.

Journal of Hepatology’de yayımlanan bir çalışma, günde bir kutu şekerli içecek tüketenlerde karaciğer yağlanması (NAFLD) riskinin %55 arttığını gösterdi.

Dr. Tapper, “Fruktoz, karaciğerde doğrudan yağ sentezini tetikliyor. Bu, karaciğer hücrelerinde birikerek iltihaplanmaya ve hatta siroza yol açabilir” dedi.

Şekerli gıdaların, özellikle glikoz şurubu içerenlerin, karaciğeri normal şekerden yedi kat daha fazla yorduğu biliniyor.

Uzmanlar, şekerli içecekler yerine su, bitki çayları veya taze sıkılmış meyve sularını önerdi.

ALKOL: KARACİĞER HÜCRELERİNİ YOK EDEN ZEHİR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), aşırı alkol tüketiminin karaciğer yağlanması, hepatit ve sirozun önde gelen nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Casey Rebholz, “Alkol, karaciğer hücrelerini doğrudan tahrip ederek detoksifikasyon kapasitesini düşürüyor. Kronik kullanım, organın tamamen iflasına yol açabilir” dedi.

Alkolün karaciğerde biriken asitler nedeniyle yorulduğu ve düzenli tüketimde yağlanmayı hızlandırdığı biliniyor.

Uzmanlar, alkol tüketiminin tamamen bırakılmasını veya en azından günde 10-15 gramla sınırlı tutulmasını önerdi.

İŞLENMİŞ GIDALAR VE TRANS YAĞLAR: SESSİZ KATİLLER

Fast food, salam, sucuk, sosis gibi katkı maddeli gıdalar ve yağlı kızartmalar, karaciğeri yağlandıran diğer önemli faktörler.

Uzmanları, bu gıdaların karaciğerde yağ birikimini artırarak siroz ve hatta karaciğer kanseri riskini yükselttiğini vurguladı.

The Lancet’ta yayımlanan bir araştırma, trans yağların ve işlenmiş karbonhidratların karaciğer enzimlerini bozarak organın işlevlerini aksattığını ortaya koydu.

BİTKİSEL ÜRÜNLERİN GİZLİ TEHLİKESİ

Sağlıklı olduğu düşünülen bazı bitkisel ürünler bile karaciğeri tehdit edebilir. Uzmanlar, içeriği tam bilinmeyen bitkisel karışımların karaciğer yetmezliğine yol açabileceği konusunda uyardı.

Araştırmalar, bu ürünlerin %20’sinden fazlasında toksik maddeler bulunduğunu gösterdi.

Dr. Uma Naidoo, “Bitkisel ürün kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı” tavsiyesinde bulundu.

KARACİĞERİ KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, karaciğer sağlığını korumak için Akdeniz tipi beslenmeyi önerdi. Zeytinyağlı sebze yemekleri, balık, sarımsak, zerdeçal, brokoli, avokado ve yeşil çay, karaciğeri destekleyen besinler arasında.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, haftada 2-3 avokado tüketenlerde karaciğer hasarının %20 azaldığını gösterdi. Yeşil çayın kateşinleri ve kahvenin antioksidanları, karaciğer enzimlerini düzenleyerek yağlanmayı önledi. Ayrıca, haftada 150 dakika orta tempolu egzersiz ve bol su tüketimi, karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı oldu.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: BİLİNÇLİ BESLENİN

Karaciğer yağlanması, tedavi edilmediğinde siroz ve karaciğer kanseri gibi ölümcül hastalıklara zemin hazırladı.

Türkiye’de her dört kişiden birinde görülen bu sorun, doğru beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilir.

Dr. Dariush Mozaffarian, “Karaciğeri korumak, genel sağlığı korumaktır. Şeker, alkol ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak uzun bir ömür mümkün” dedi.