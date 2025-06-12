Karadağ enflasyonu durduramıyor

Karadağ İstatistik Kurumu MONSTAT’ın verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025’te yüzde 3,9’a yükselerek Haziran 2024’ten bu yana en yüksek düzeye çıktı. Nisan ayında bu oran yüzde 3,4 seviyesindeydi.

Enflasyonun yükselmesinde özellikle gıda ve alkolsüz içecekler kalemindeki yüzde 4,2’lik fiyat artışı etkili oldu. Aynı dönemde konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt fiyatları yüzde 6,1 arttı. Sağlık harcamalarındaki yıllık artış yüzde 13,5 ile dikkat çekti. Restoran ve otel hizmetlerinde yüzde 10,1, eğlence ve kültürde yüzde 7, mobilya ve ev eşyalarında ise yüzde 5,8 oranında artış yaşandı.

Eğitim alanındaki enflasyon oranı yüzde 0,9 ile sabit kalırken, iletişimdeki fiyat artışı yüzde 1,7’ye geriledi. Ulaşımda yüzde 3,2, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 1,8’lik fiyat düşüşü görüldü.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 0,6 gerileyerek, önceki ay kaydedilen yüzde 0,8’lik düşüşe kıyasla daha ılımlı bir seyir izledi.