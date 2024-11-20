Karadağ hezimeti sonrası Montella’ya ateş püskürdüler: Bu hezimet senin eserin

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde deplasmanda Karadağ’a 3-1 mağlup olarak grup lideri olarak A Ligi’ne çıkma şansını kaybetti. Oldukça kötü zeminde oynana maçta Karadağ’ın golleri Krstovic’ten gelirken Milli Takım’ın tek golünü ise Kenan Yıldız kaydetti.

A Milli Takım, aldığı mağlubiyetle birlikte grubu 2. Sırada tamamladı. Milli Takım A Ligi’ne çıkmak için play off oynayacak.

Karadağ karşısında alınan mağlubiyet sonrası eleştiri okları Teknik Direktör Montella’ya çevrildi. Yapılan yorumlarda İtalyan teknik adamın oyun ve oyuncu tercihlerine büyük tepkiler yer aldı. Maç sonrası yazılan yazılarda alınan sonucun büyük bir hayal kırıklığı olduğunun altı çizilerek “Bu senin eserin Montella” ifadeleri yer aldı.

Spor yazarlarının Karadağ-Türkiye maçına ilişkin yorumları şöyle:

Turgay Demir (Fotomaç): Yazık. Bir değil bin kere yazık. Adamların golcüsü Krstovic hat-trick yaptı, muhtemelen bundan önceki son üç golü rüyasında atmıştır!.. Resmen okyanusu geçip derede boğulduk…

Ali Gültiken (Sabah): İyi oynamakla, kazanmak arasındaki farkın ne olduğunu Karadağ karşısında acı bir ders olarak yaşadık. Topa sahip olma düşüncesi futbolda öncelik… Bunu kabul ediyoruz. Ama topa sahip olduğunuzda futbolda ne kadar etkili olduğunuz bu oyunun temel konusu. Kadro tercihimizin saha zemini ve maç şartları göz önünde bulundurularak alınmadığını 90 dakika boyunca net bir şekilde gördük. Büyük hayallerle geldik, büyük hayal kırıklığı ile geri döndük. Bu maç bize kağıt üstünde hayal edilenle, saha gerçekliğinin farkını gösterdi.

Engin Verel (Akşam): Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğimiz grupta, hiç puanı olmayan Karadağ'a yenilerek birinciliği kaptırmamız bizim açımızdan büyük prestij kaybı oldu. Elbette Montella'nın da dünkü zemin için yanlış kadroyla başladığını söylemek gerekir.

Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Ben gururuma yediremedim Karadağ yenilgisini! Sen santrforsuz oyununla gurur duymaya devam et Montella! Türk Milli Takımı'nı santrforsuz oyuna mahkum ettin! Korktun! B Ligi'nde gruptan lider çıkamamak ne demek! B Ligi'nde Play-Off oynamak ne demek! Kağıt üzerinde karınca ile filin savaşı gibi bir maçtı. Ama sen bir başarısızlık mucizesine imza attın Montella! Şimdi çıkıp zemin dersin, Hakan Çalhanoğlu yoktu dersin! Play-Off dersin! Geç bunları korkak Montella! Kanatlardan ceza sahasına ortalar yapıyoruz ama o ortalara vuracak golcümüz yok sahada. Herkes görüyor ama sen görmüyorsun Montella! Bu hezimet senin eserin Montella! Krstovic maç boyunca ceza sahamızda cirit atıp, 3 kez de filelerimizi havalandırdı! Kurtarıcı diye Samet'i oyuna aldın! O da yıkıcı hataları ile maça damga vurdu! Koşmazsan, savaşmazsan kazanamazsın! Karadağ savaştı, koştu ve adeta bir dağı devirdi! Montella da hezimeti kenardan film gibi izledi! Zor olanı başardın Montella! Tarih yazdın Montella! Bence sen İtalya'ya dön Montella! Başaramadın Montella!

Uğur Meleke (Hürriyet): İlk devrede belki oyunu doğru okuyamadık, belki zemin ve hava koşulları kötüydü. Bunlar anlaşılabilir. Ancak Montella’nın ilk 3 değişikliğinin stoper, bek ve ön libero olması, 3-1 geriye düşene kadar oyuna hücumcu sokmaması inanılmaz. Ben Montella’yı Roma’da santrfor oynadığı günlerden beri izliyorum, anlatıyorum, yazıyorum. Bu maçta sadece Türkiye döneminin değil, tüm kariyerinin en kötü günüydü bence. Kenarda büyük hedeflerden kopmuş, inançsız, hedefsiz bir adam vardı. Montella’nın içine Kuntz kaçmıştı sanki.

Bilal Meşe (Milliyet): Montella, sakın ola kadro konusunda sakatları mazeret olarak önümüze çıkarma! Kardeşim bu maçta senin üç puana gereksinim var. Zemin ağır, hem rakiple hem zeminle boğuşacak, fizik gücü yüksek oyuncuları yanında niye oturtuyorsun? Örnek mi Barış, Semih, orjinal forvet Enes Ünal ne güne duruyor? Artı İtalyan hocanın onbir tercihi de yanlışlarla dolu! Örnek mi? İsmail ve stoper Samet niye yedek, rötar yaptın, rötar! İş bitmiş, hamle yapıyorsun, olmadı Montella, olmadı! Rakip ilk kez bizi yeniyor, Montella asıl golcüleri bitime 5-10 dakika kala oyuna sürüyor! Yahuu, Montella bu takımı hep forvetsiz oynattı, kimse gıkını çıkarmadı, sanırsınız ki adamın dokunmazlığı var!