Karadağ maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den olay iddia

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Karadağ’ı 1-0 mağlup etti. Milli Takım’a galibiyeti getiren gol İrfan Can Kahveci’den geldi. Aldığı galibiyetle puanını 7’ye yükselten A Milli Takım, grup liderliğini sürdürdü.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşma sonrası HT Spor ekranlarında değerlendirmeler yaptı. Dilmen’den Karadağ maçı sonrası olay iddia geldi.

Rıdvan Dilmen, "Milli takımın gidişatı çok iyi aslında. Güzel de bir kuşak yakaladık. Jenerasyonuz mu iyi. Oynadığımız oyun da önde doğru coşkulu oynayamaya çalışıyoruz aslında. Burada son paslarda ki çok yetenekli oyuncularımız var. Kerem, Kenan solda, Barış da orada oynayabilir. Vincenzo Montella'nın kadrosu, tarihimizin 3-4 tane iyi kadrosundan biri." dedi.

"MONTELLA ÇOK BÜYÜK SÜRPRİZLER YAPMIYOR”

Dilmen, "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor. Herkes Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz yaptı diyebilir ama yapmıyor. Bugün işte öndeki dört oyuncuyu değiştirdi. Fakat ben takımın coşkusunu beğendim. Forvetlere baktığın zaman Uluslararası tecrübe kazanmış oyuncular. Juventus'ta, Benfica'da ve Real Madrid'de oynayan oyuncular var. Daha iyi oynayabilir mi? Oynayabilir. Arda değişikliğinin yegane sebebi maçı 1-0 bitirmekti." açıklamasında bulundu.