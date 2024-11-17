Karadağ-Türkiye maçının hakemi belli oldu

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Karadağ-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Karadağ’a karşı oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Salı günü oynanacak maçı İsviçreli hakem yönetecek.

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a konuk olacağı maçın hakemi belli oldu. Buna göre Karadağ-Türkiye maçında İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder düdük çalacak.

Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak Sven Wolfensberger görev yapacak. Maçta VAR koltuğunda Lukas Fahndrich, AVAR'da da Mirel Turkes oturacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak.

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