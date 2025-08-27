Karadağ’a turist akını: Temmuz verileri açıklandı

Resmi verilere göre, Temmuz ayında Karadağ’a gelen turistlerin %90,8’i yabancı uyruklu iken, yerli turistlerin oranı %9,2 olarak kaydedildi. Bu durum, ülkenin turizm sektörünün büyük ölçüde dışa bağımlı olduğunu ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejilerin önemini vurguluyor.

EN ÇOK ZİYARET EDEN ÜLKELER

Yabancı turistler arasında en büyük payı %19,1 ile Sırbistan aldı. Bunu sırasıyla %6,2 ile Bosna-Hersek, %4,4 ile Polonya, %3,8 ile Fransa ve %3,6 ile Almanya takip etti. Bu veriler, Karadağ’ın özellikle Balkanlar ve Orta Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler için cazip bir destinasyon olmaya devam ettiğini gösteriyor.

POPÜLER TATİL BÖLGELERİ

Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu, %92,9’luk bir oranla, Karadağ’ın sahil beldelerini tercih etti. Başkent Podgorica ise %3,7’lik bir payla ikinci sırada yer alırken, dağ tatil köyleri %2,2’lik bir oranla üçüncü sırada kaldı. Bu tercihler, Karadağ’ın deniz, güneş ve kum turizmi açısından güçlü bir destinasyon olduğunu ve dağ turizminin henüz istenilen düzeye ulaşmadığını gösteriyor.Vikipedi

EKONOMİK ETKİLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Turizm sektörü, Karadağ ekonomisinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. 2025 yılının ilk yarısında toplam turist sayısı %6,3 artarak 940.800’e ulaşırken, geceleme sayısı ise %5,4 azalarak 4,83 milyona geriledi. Bu durum, ziyaretçi sayısının artsa da konaklama sürelerinin kısaldığını ve dolayısıyla ekonomik katkının sınırlı kaldığını gösteriyor.

Uzmanlar, bu eğilimin, özellikle yüksek vergi oranları ve kayıt dışı konaklama gibi yapısal sorunlarla ilişkili olduğunu belirtiyor. Örneğin, otel konaklamalarında KDV oranının %7’den %15’e yükselmesi, bazı işletmeleri özel konaklama seçeneklerine yönlendirdi. Ayrıca, kayıt dışı konaklamaların 2025’te devlete yaklaşık 86 milyon euro kayıptan sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

TÜRKİYE İLE KARADAĞ ARASINDAKİ BAĞLANTILAR

Türkiye, Karadağ’ın önemli turist kaynak ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Her iki ülke arasındaki yakın coğrafi konum ve kültürel benzerlikler, Türk turistlerin Karadağ’ı tercih etmelerini kolaylaştırıyor. Özellikle yaz aylarında, Türk turistler Karadağ’ın sahil beldelerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu durum, Türk seyahat acentelerinin Karadağ’a yönelik turlar düzenlemelerine ve iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Karadağ, Temmuz 2025’teki turist artışıyla, turizm sektöründeki canlılığını ve uluslararası cazibesini bir kez daha kanıtladı. Ancak, geceleme sürelerindeki azalma ve yapısal sorunlar, ekonomik katkının sınırlı kalmasına neden oluyor. Karadağ’ın turizm sektöründeki sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için, kayıt dışı konaklama ile mücadele, vergi politikalarının gözden geçirilmesi ve altyapı yatırımlarının artırılması gibi stratejilerin hayata geçirilmesi önem taşıyor.