Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği, Karadağ Dışişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda vize muafiyetinin geçici olarak askıya alacağını duyurmuştu.

Bugün itibarı ile bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlar, artık Karağa girişleri için vize uygulamasına tabi olacak.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, birkaç gün önce yaptığı açıklamada bu kararın “karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde geçici bir uygulama” olduğunu belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Vize uygulamasının gündeme gelmesi Podgorica’da 25 yaşındaki M.J. isimli bir Karadağlının, ülkede yaşayan iki Türk vatandaşı tarafından bıçaklanmasının ardından başladı.

Olayın ardından başkent Podgorica’nın Zabjelo Mahallesi, protestoların merkezi oldu. Kısa sürede sosyal medyada örgütlenen gruplar, Türkiye karşıtı videolar paylaşmaya başladı. Ardından, kalabalık gruplar Türklere ait iş yerlerinin önünde "Türklere ölüm" sloganları atarak gösteri yaptı.

90 GÜNLÜK SERBESTLİK VARDI

Türkiye ile Karadağ arasında Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde "Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilir" hükmü bulunuyordu.