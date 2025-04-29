Karadağ'da dış ticaret dengesi geriliyor

Karadağ’ın dış ticaret açığı 2025 yılı Mart ayında, önceki yılın aynı dönemine göre artarak 313.9 milyon euroya yükseldi. 2024 yılının Mart ayında bu açık 286.1 milyon euro seviyesindeydi. Yıllık bazda ihracat yüzde 24.3 artarak 53.2 milyon euroya ulaştı. Ancak aynı dönemde ithalat yüzde 11.6’lık bir artışla 367.2 milyon euroya çıktı.

Ocak-Mart 2025 dönemine bakıldığında ise ihracat yüzde 0.5 oranında azalarak 150.1 milyon euroya geriledi. Bu düşüşte, özellikle işlenmiş hammaddeler yüzde 45.7, içki ve tütün ürünleri yüzde 42.9, makine ve ulaşım araçları ise yüzde 38.1 oranında düşüş gösterdi.

Buna karşılık ithalat yüzde 8.1 artışla 934.1 milyon euro seviyesine çıktı. Artışta hayvansal yağlar ve katı yağlar yüzde 27.1, mineral yakıtlar ile madeni yağlar yüzde 20, çeşitli sanayi ürünleri yüzde 10.2 ve içki ile tütün ürünleri yüzde 9.8 oranında etkili oldu.

Karadağ ekonomisi, artan dış alımlara karşı ihracatın sınırlı kalması nedeniyle dış ticarette dengesiz bir seyir izlemeye devam ediyor.