Karadağ'da enflasyon hızlandı

Karadağ'da ekonomik göstergeler alarm veriyor. Ülkenin enflasyon oranı, son bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaşarak tüketici fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Temmuz 2025 verilerine göre, yıllık enflasyon bir önceki ayki yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e yükseldi. Bu artış, özellikle gıda, konut ve enerji gibi temel harcama kalemlerindeki hızlı fiyat yükselişlerinden kaynaklanıyor. Hükümet ve merkez bankası, bu gidişatı tersine çevirmek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKTI?

Karadağ'da enflasyonu tetikleyen temel unsurların başında gıda ve enerji fiyatları geliyor. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış, haziran ayındaki yüzde 5'ten temmuzda yüzde 5,2'ye çıktı. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar kategorisinde ise artış çok daha belirgin oldu. Bu kalemde fiyatlar, haziran ayında yüzde 6,2 iken temmuzda yüzde 6,9'a fırladı. Eğlence ve kültür harcamaları yüzde 7,3'ten yüzde 8,2'ye, çeşitli mal ve hizmetler ise yüzde 4,9'dan yüzde 5,3'e yükseldi. Bu veriler, tüketicilerin günlük yaşamda karşılaştığı maliyetlerin hızla arttığını gözler önüne seriyor.

FİYATLAR DÜŞSE DE ENFLASYON DURMADI

Enflasyonun genel seyrine rağmen, bazı sektörlerdeki fiyat değişimleri daha ılımlı bir tablo çizdi. Ulaşım masraflarındaki düşüş hızı, bir önceki ayki yüzde 1,4'ten yüzde 0,3'e yavaşladı. Giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki gerileme ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e hafifledi. Alkol ve tütün ürünleri fiyatları yüzde 5,8, eğitim giderleri ise yüzde 0,9'da sabit kaldı. Bu durum, enflasyonun lokomotifinin temel ihtiyaçlar olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

FİYAT ARTIŞ HIZI YAVAŞLAYAN KALEMLER

Temmuz ayında bazı kalemlerdeki fiyat artış hızının yavaşlaması dikkat çekti. Mobilya, ev aletleri ve ev bakımı harcamalarındaki yükseliş yüzde 4,8'den yüzde 4,3'e geriledi. Sağlık hizmetlerindeki artış hızı yüzde 13,2'den yüzde 12,8'e düştü. İletişim giderleri yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e, restoran ve otellerdeki fiyat artışları ise yüzde 9'dan yüzde 7,8'e indi. Bu veriler, hükümetin ve merkez bankasının alacağı olası önlemler için yol haritası sunuyor.

AYLIK ENFLASYONDA SON DURUM NE?

Yıllık enflasyonun yanı sıra, aylık tüketici fiyatları da artış eğilimini sürdürdü. Temmuz ayında tüketici fiyatları, bir önceki ayki yüzde 0,4'lük artışın ardından yüzde 0,6 yükseldi. Bu durum, enflasyonun kısa vadede de hız kesmediğini ve fiyat istikrarı hedeflerinin zorlaştığını gösteriyor.