Karadağ'da silahlı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: AA

Karadağ yerel medyası, eski başkent Cetinje’deki bir restoranta düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Aco Martinovic adında ve 45 yaşındaki şüphelinin olay yerinden kaçtığı, aranmasına devam edildiği belirtildi.

Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde 45 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısı sonucu en az 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.

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Saldırıyı gerçekleştiren Aco Martinović

Polis, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktaran ulusal medya, saldırının barda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını ifade etti.

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