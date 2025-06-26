Karadağ'ın ticaret açığında rekor

Karadağ İstatistik Ofisi'nin açıkladığı son verilere göre, ülkenin ticaret açığı 2025 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayındaki 276.5 milyon dolardan 330 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, Temmuz 2024'ten bu yana kaydedilen en büyük açık olarak kayıtlara geçti.

Detaylara bakıldığında, ihracat yıllık bazda yüzde 22.2 azalarak 36.3 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 13.2 artışla 366 milyon dolara çıktı. 2025 yılının Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ilk beş aylık süreçte ise ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 düşüşle 237.1 milyon dolarda kaldı. Bu düşüşte mamul mallar, içecek ve tütün ürünleri ile makine ve ulaşım ekipmanlarındaki satış azalışları etkili oldu.

Aynı dönemde ithalatlar yüzde 5.7 artarak 1 milyar 672.8 milyon dolara ulaştı. İthalattaki artışta içecek ve tütün, kimyasallar, gıda ve canlı hayvan ile mineral yakıt alımları başrol oynadı. Ticaret açığındaki bu genişleme, Karadağ ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.