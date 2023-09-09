Karadağlı Bakic Trabzonspor'da

Son olarak Hırvatistan Ligi ekiplerinden Osijek forması giyen Ognjen Bakic, Trabzonspor'a transfer oldu.

Karadağlı Bakic Trabzonspor'da

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 2 metrelik Nijeryalı santrafor Paul Onuachu’yu takıma katma çalışmalarını sürdürürken, Karadağlı genç bir oyuncuyu ani bir gelişme ile kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdürmeye devam eden Trabzonspor'dan, bu sefer sürpriz bir hamle geldi.

Bordo-Mavililerin kurmayları; Hırvatistan’ın üst düzey ligi olan, Supersport HNL ekiplerinden NK Osijek takımında forma giyen, 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Nenad Bjelica'nın özel olarak takip edip alınmasını istediği Karadağlı oyuncu, Bordo Mavililer’e önümüzdeki sezon için alınırken, U21 Karadağ Milli Takım forması giyen genç oyuncunun, bu sezon başka bir takıma kiralık olarak verileceği açıklandı.

Gelecek vaadiyle alınan genç oyuncunun, piyasadaki bonservis değeri 70-80 bin Euro civarında seyrederken; Trabzonspor, Karadağ-Kotor doğumlu merkez orta saha oynayan bu oyuncuyu, 50 bin Euro civarında bir bedelle takıma katacağı, gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.

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