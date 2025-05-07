Karadeniz bölgesi topyekün karşı saldırıya geçecek! 20 bin bubi tuzağı kuruldu

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kalite kaybına yol açan, fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü de kurutan "kahverengi kokarca" adlı istilacı böceğe karşı başlatılan mücadele sürüyor.

Bölgede böceğe karşı kimyasal ve biyolojik mücadeleye takviye olarak geliştirilen yapışkan tuzakların da devreye alınmasının ardından biyoteknik mücadelenin bir parçası olan funnel tuzaklar da kurulmaya başlandı. Kurulan tuzakların içerisine kahverengi kokarcaları cezbeden madde olan feromon konuldu. Eylül ayına kadar kurulacak olan 20 bin funnel tuzak ve haziran ayında doğaya salınacak olan 50 bin samuray arısıyla bahçelerin kahverengi kokarcalardan koruması hedefleniyor.

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'20 BİN FUNNEL TUZAK KURMUŞ OLACAĞIZ'

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Engin Pehlivan, Eylül ayında kadar 20 bin funnel tuzağın fındıklıklara asılacağını ifade ederek, "Yaptığımız bu funnel tuzak çalışması, biyoteknik mücadelenin bir parçasıdır. Feromonlu tuzakları, belirlediğimiz lokasyonlardaki fındık bahçelerine yerleştiriyoruz. Kahverengi kokarcayı, kimyasal ve kalıntı olmaksızın belli bir noktaya çekerek imhasını sağlıyoruz. Kahverengi kokarca için tasarlanmış olan bu tuzakların 20 bin tanesini 1 Eylül'e kadar fındıklıklarımıza asmış olacağız. Bu tuzaklama bizim için büyük bir şans. Tuzakları, bakanlığımızın göndermiş olduğu ödenekler ile temin ederek üreticilerimizin bahçesine yerleştiriyoruz. Üreticilerimizi de biyoteknik mücadeleyi benimsetmeye çalışıyoruz" dedi.

'TÜM MAHARET CEZBEDİCİ FEROMONLARDA'

Pehlivan, kahverengi kokarcayı cezbedecek olan maddenin (feromon) olduğunu ve buna geldiklerini belirterek, "Üreticimizin kimyasal ilaç kullanma noktasındaki tedirginliğini de önlemiş oluyoruz. En büyük mücadeleyi kahverengi kokarcaya karşı feromonlu funnel tuzaklarıyla gerçekleştiriyoruz. Feromonlu tuzak ve haziran ayında salınımını gerçekleştireceğimiz samuray arısıyla kahverengi kokarcanın ekonomik zarar seviyesini alta çekmesini hedefliyoruz. Tuzağımızın içerisinde kahverengi kokarcayı cezbetmeye yarayan ve 2 parçadan oluşan feromon paketimiz var. Bunun içerisinde 3 tane biyokimyasal madde emdirilmiş, kokarcayı bu noktaya toplamaya yarayan feromon var. Toplama haznesi ve 2 adet hunisi var. Tüm maharet cezbedici feromonlardadır. Uzun vadeli ve sağlam olması açısından da haznesinin bidon olmasını tercih ettik" diye konuştu.

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'TÜRKİYE GENELİNDEKİ RAKAM 1 MİLYON'

50 bin samuray arısının doğaya salınacağını aktaran Pehlivan, "Samuray arısı, biyolojik mücadelede en güçlü silahlarımızdan birisi. Bu yıl Trabzon'da 50 bin samuray arısının doğaya salınımını gerçekleştireceğiz. Geçen yıl 103 lokasyonlara 10 bin tanesinin salınımını yapmıştık. Türkiye genelinde bu rakam 1 milyon. Sahadaki uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kahverengi kokarcaların olmadığı noktalarda yapışkan tuzaklar ile zararlının yoğunluğunu ve yönelimini tespit etmeye çalışıyoruz. Funnel ve yapışkan tuzaklarla zararlıyı tespit ederek, yoğunluk seviyesini alta çekmek için sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

BUBİ TUZAĞI NEDİR?

Bubi tuzağı, tehlikeli veya ölümcül etkiler yaratmak için gizlice yerleştirilen patlayıcı ya da mekanik düzeneklerdir. Genellikle bir kişi, farkında olmadan tuzağı tetikleyerek patlama veya başka bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olur.

20 bin samuray Giresun’da. Korumayı onlar yapacak