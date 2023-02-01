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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

Kastamonu, Tokat, Çankırı, Sinop ve Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekipler çalışma yaptı.

Galeri Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:01
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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

Kastamonu merkezin yanı sıra Ilgaz Dağı ve ilçeler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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Ağlı ilçesine bağlı Turnacık köyünün yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, yolun açılması için çalışma yürüttü.

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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

Karayolları ekipleri de ana yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yaptı.

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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

Öte yandan kar altındaki kent merkezi, drone ile görüntülendi.

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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

TOKAT
Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar, aralıklarla devam etti.

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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

Kentin pek çok ilçesinde de kar etkili oldu. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ana yol ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı.

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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye kadar ulaştı.

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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

ÇANKIRI
Çankırı'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

Belediye ekipleri kaldırımlarda biriken karları temizlerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kentin yüksek noktalarında İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

ÇORUM
Çorum'da iki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.

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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

Kar yağışının ardından ekiplerin karla mücadele çalışmaları da başladı. Çorum Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

SİNOP
Olumsuz hava koşullarının iki gündür etkisini sürdürdüğü Sinop'un Ayancık, Türkeli ve Saraydüzü ilçelerinin bazı bölgelerine kar yağdı.

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Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

Ayancık ilçesinde Akgöl Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Saraydüzü ve Türkeli ilçelerinde ise bazı köylerde yağış etkili oldu.
İl Özel İdaresi ekiplerince yağışın bulunduğu köy yollarında kar temizleme çalışması yapıldı.

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