Karadeniz çamura bulandı

Kaynak: İHA
Karadeniz çamura bulandı

Karadeniz'deki aşırı yağışlar nedeniyle deniz çamura bulandı.

Karadeniz Bölgesi'ndeki aşırı yağışlar sonucu deniz çamura bulandı.

Karadeniz'deki aşırı yağışlar deniz rengini değiştirdi. Denizin mavi rengi çamura bulandı. Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde meydana gelen aşırı yağışlar, su taşkınlarına neden olarak bölgedeki doğal güzellikleri etkiledi.

iha-20241022aw313438-1.jpg

Karasu Irmağı ve Akliman sahiliyle birleşen sel suları, denizin rengini maviden kahverengine çevirdi. Akliman ve Kumkapı sahilinde, sel sularının getirdiği çamur ve toprak, deniz yüzeyinde belirgin bir bulanıklık oluşturdu.

Son Haberler
Fenerbahçe Medina için yeni teklif yaptı. Transfere çok yakınlar
Fenerbahçe Medina için yeni teklif yaptı. Transfere çok yakınlar
Bahçeli'ye bir tepki de Mansur Yavaş'tan geldi!
Bahçeli'ye bir tepki de Mansur Yavaş'tan geldi!
Halaylı hırsızlık
Halaylı hırsızlık
Cezalar sürücülerin canını fena yakacak. Gaza basarken bir kez daha düşünün !
Cezalar sürücülerin canını fena yakacak. Gaza basarken bir kez daha düşünün !
Contemporary Istanbul’da "Oyun Oyunu Bozar" sergisi
Contemporary Istanbul’da "Oyun Oyunu Bozar" sergisi