Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'dan müthiş geri dönüş!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'dan müthiş geri dönüş!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu

Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Samsunspor'un iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

2-0'DAN GERİ DÖNÜŞ

Samsunspor 23.dakikada Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı beyazlılar 41.dakikada Emre Kılınç ile devreyi 2-0 önde kapattı. Çaykur Rizespor 52.dakikada Ibrahim Olawoyin 86.dakikada Ali Sowe ve 88.dakikada Altin Zeqiri'nin golleriyle rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

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MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

23. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta Samet Akaydın ters bir kafayla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0

38. dakikada Olawojin’in soldan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Samet’in kafa vuruşunda top az fakla dışarı çıktı.

41. dakikada Dimata’nın ara pasına iyi hareketlenen ceza sahası içi sağ çaprazdan Emre’nin şutunda top filelerle buluştu. 2-0

52. dakikada sağdan ceza sahasına yapılan ortada Satka'ya çarpan top filelerle buluştu. 2-1

86. dakikada ceza sahasına atılan uzun topu indiren Zeqiri'nin pasında Ali Sowe meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

88. dakikada Samsunspor'un kaptırdığı topta soldan ceza sahasına çalımlarla giren Zeqiri'nin şutu ağlara gitti. 2-3

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