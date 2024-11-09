Karadeniz derbisinde Rizespor ve Trabzonspor'un 11'leri belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.Didi Stadı'nda oynanacak olan müsabaka 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün yapacak. 4. hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

İlk 11'ler belli oldu

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi,, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Banza, Enis Destan.