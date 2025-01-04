Karadeniz derbisinin galibi Samsunspor!

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünü 19 puanla 13. sırada kapatan beraberliklerin takımı Trabzonspor, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet hasretini gidermek için Samsunspor karşısındaydı. Karadeniz derbisinin kazananı belli oldu.

Samsunspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 yenerek puanını 33 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

İLK YARI

4. dakikada Yunus'un hatalı pasında topun arasına giren Banza'nın şutunu kaleci Okan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

17. dakikada Holse'nin ara pasında ceza sahasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji, topu ayağına dolaştırınca meşin yuvarlak Uğurcan'da kaldı.

27. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Schindler'in şutu yandan dışarı çıktı.

30. dakikada Ozan'dan topu kapan Benasser'in ara pasında Holse, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

37. dakikada Cham'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan topu son anda kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Muhammed Cham’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Banza’nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

54. dakikada Emre’nin soldan ortasında altıpasta topu önünde bulan Holse’nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

65. dakikada kaleye 40 metre uzaklıktan sert ve düzgün vuran Batahov’un şutunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

71. dakikada ani gelişen Samsunspor kontratağında Mouandilmadji’nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Holse’nin şutu yandan auta çıktı.

75. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda kale sahasına seken topa gelişine vuran Holse meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 2-1

81. dakikada Nwakaeme kullandığı kornere iyi yükselen Banza’nın kafa vuruşunda top direğin sağından dışarı çıktı.