Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’ndan TKYD’ye anlamlı ziyaret

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (KEİ) Büyükelçisi Lazăr Comănescu'yu ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesi, KEİ üyesi ülkelerde TKYD temsilciliklerinin açılması ve kurumsal yönetim alanında olası iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesiydi. Ayrıca, TKYD ve KEİ arasında ortak projelerin geliştirilmesi de gündeme geldi.

Görüşmeye TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ve Genel Sekreter Güray Karacar katıldı. Dr. Saka, ziyarette yaptığı açıklamada, TKYD’nin Türkiye’de ve uluslararası düzeyde kurumsal yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılması adına aktif olarak çalıştığını belirtti. Türkiye'nin yanı sıra, Karadeniz bölgesindeki diğer ülkelerle de bu alandaki deneyim ve bilgi paylaşımını arttırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı, 1992 yılında kuruldu ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 üye ülkeden oluşuyor. Bu ülkeler, bölgenin ekonomik potansiyelini artırma amacıyla iş birliği yapıyor. Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan, KEİ’nin üye ülkeleridir. Keİ, ekonomik ilişkileri geliştirmek ve bölgesel barış ile istikrarı sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Ziyaret kapsamında, Karadeniz bölgesindeki ülkeler arasındaki ekonomik iş birliği potansiyelinin daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle kurumsal yönetim uygulamalarının tüm üye ülkelerde daha etkili hale getirilmesi adına olası ortak projeler üzerinde fikir birliğine varıldı. KEİ'nin uluslararası platformlarda etkili bir aktör olması hedefleniyor.

TKYD, 2003 yılında kurulduğundan bu yana, kurumsal yönetim anlayışını benimseyerek ülke içindeki ve dışındaki kurumlarla iş birliği yapmaktadır. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini öne çıkaran TKYD, bu değerlerin kurumsal hayatın her alanına entegre edilmesi için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Dernek, ayrıca, UN Global Compact ve ecoDa gibi uluslararası kuruluşların bir parçasıdır.