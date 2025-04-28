Karadeniz Ereğli Edebiyat Günleri, bitti

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde 3 gün süren ve çocuklarla birlikte ailelerinin de katılabileceği edebiyat temalı etkinlikler düzenledi. Alanında ünlü pek çok kişi, Edebiyat Günleri için Ereğli’ye geldi. AKM’de düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık ile tüm etkinliklerde yurttaşlarla bir araya geldi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk olarak “Sınır Var, Sinir Yok” isimli kitabın yazarı Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal / Akademisyen Anne, tarafından seminer verildi. Posbıyık, “Her yönüyle çok yararlı bir seminer oldu. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Kutluyorum” dedi. Seminer sonrası imza etkinliği gerçekleştirildi.

AKM sergi salonlarında Karma Karikatür Sergisi / Kurtuluş Ayyıldız, Kürşat Coşgun, Fahri Eyican’ın Osman Zeki Oral Sergi Salonu’ndaki karikatür sergisi, Karadeniz Ereğlili Yazar ve Şairlerin Kitap Kapakları Sergisi, Nefes Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği, Ekin Yazın Dostları, Gülce Edebiyat Topluluğu’nun Vedat Can Sergi Salonu’ndaki sergisi ve son olarak Alaaddin Kara’nın objektifinden Mehmet Ali Özbaşakçı Sergi Salonu’nda gösterilen Yeraltı Maden Fotoğrafları sergisi ilgiyle takip edildi.

Hafta sonu gerçekleşen etkinlikte, Vedat Can Sergi Salonu’nda Ereğlili yazarlar okuyucularıyla bir araya gelerek, kitaplarını imzalama ve sohbet etme imkanı buldu. Ayrıca cumartesi günü Nefes Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği tarafından şiir ve müzik dinletisi, pazar günü ise Maden Edebiyatı Söyleşisi ve Fahri Bozbaş’ın maden temalı gösterisi büyük ilgi gördü.

"Konuklarımız her davetimizde bizi kırmayıp kentimize geliyor"

Pelin Batu ve Haluk Çetin, şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Konuklarımız her davetimizde bizi kırmayıp kentimize geliyor. Yanımızdalar. Bu akşam da muhteşem bir müzik ve şiir ziyafeti sundular. Şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında Özge Lokmanhekim ile etkileşimli okuma atölyesi ve imza günü yapıldı. Katılımcılara Hayat Apartmanı’nın her katındaki farklı bir hayat ve dostluk hikâyesi anlatıldı. İnteraktif okuma atölyesinde komşuluk ilişkileri, farklı yaşam tarzı ve kültürlere saygı, birlikte yaşamanın getirdiği sorumluluklar, empati ve iş birliği kavramları hakkında sohbet edildi.

Öte yandan; etkinlikler çerçevesinde Karagöz ve Hacivat gösterisi gerçekleştirildi. Geleneksel Türk tiyatrosunun Karagöz gölge oyunu, Hayali Ümit Efe eşliğinde ilk gün İlk Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden özel bireyler için ardından Pazar günü yoğun ilgili gösteren çocuklar için 3 seans sahnelendi.

Sedef Meral Özdemir de ilk olarak çocuklarla “Büyücünün Masalı” isimli Masal ve Yaratıcı Drama Atölyesi ardından da Ereğlili yazarların da izleyici olarak yer aldığı, yetişkinlere özel hikaye atölyesi gerçekleştirdi.

“LEMİ ABİ VE ÇOCUK KULÜBÜ” ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ

Ünlü oyuncu Lemi Filozof, “Lemi Abi ve Çocuk Kulübü” etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Yaptığı programlarla her yaştan çocuğun sevgisini kazanan Lemi Filozof, yeni şarkısı “Lemi Abi ve Zuzi”yi çocuklarla birlikte söyledi ve ardından sahneye davet ettiği minik seyircisi ile birlikte geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, TBMM ve Atatürk temalı bir maket hazırladılar. Lemi Filozof, gösterinin ardından ilk çocuk romanı olan “Lemi Abi ve Zuzi: Uzay Macerası” kitabını da çocuklar için imzaladı.

Etkinlikler, AKM Dündar Güçeri Gösteri Salonu’nda İzmit Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile final yaptı. Ünlü yazarların şarkıya dönüşen eserlerini seslendiren İzmit Kent Orkestrası Edip Akbayram, Ferdi Tayfur ve Volkan Konak gibi hayatını kaybeden ünlü isimlerin de şarkısını seslendirdi. Ayrıca bu güne özel olarak Ereğli’nin sevilen türküsü “Söm Söm Yarim”i de düzenleyerek seslendiren koro, seyircilerden büyük alkış aldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Orkestra her zaman olduğu gibi muhteşemdi. İzmit Belediye Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi ile Kültür Müdürü Ufuk Aktürk’ü de kentimizde ağırladık. Teşekkür ediyorum destekleri için. Katkılarından dolayı kıymetli dostum İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e şükranlarımı sunuyorum. Karadeniz Ereğli Edebiyat Günleri etkinlikleri kapsamında kentimiz ve bölgemizin değerli yazar, şair ve karikatüristlerini ağırladık. Hepsi şehrimizin kültürel zenginliği, iyi ki varlar. Katılım ve katkıları için şükranlarımı sunuyorum” dedi.