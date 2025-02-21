Karadeniz Ereğli ve Alaplı’da okullar tatil

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaşanan hava şartları göz önünde bulundurularak öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği için böyle bir karar alındığı belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı ilçemizdeki Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı birimlerin tüm kademelerinde eğitim öğretime 21.02.2025 Cuma günü bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Alaplı ilçesinde de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacağı kaydedildi.