Karadeniz Ereğli’de bahar temizliği

Kdz. Ereğli Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda, refüjlerde, cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başladı. Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, Park ve Bahçeler Birimi’nde kurulan 4 ayrı tırpan ekibinin mahallelerde ve ara sokaklarda çalışmalarına başladığını belirterek şu bilgileri verdi:

“31 mahallede, planlanan program dahilinde temizlik çalışmasını yürütüyoruz. Arkadaşlarımız, özellikle park halindeki araçların zarar görmemesi için tedbirli bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Sahil bölgesinde de mevsime yönelik çalışmalarımız var.”

Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde kurulan 2 ayrı tırpan ekibi de şehir genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışmasını yürütüyor. Mezarlıklar Müdürü Tayfun Özcan, ilçedeki 56 mezarlıkta çalışma planlandığını aktararak, “Ekiplerimiz şu an Balı Mezarlığı’nı temizliyor. Şu ana kadar 53 mezarlık temizlendi. Son olarak Kestaneci ve Şehir mezarlığıyla temizlik çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.