Karadeniz Ereğli’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine giden Musa Altay kontrolündeki 67 UB 955 plakalı otomobil kontrolden çıkması sonucu EDS direğine çarptı.

Kazada, sürücü Musa Altay ile araçta bulunan diğer yolcular Emine A., Mürşide A. ve Batın Can A. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Musa Altay hastanedeki tüm müdahaleleri rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.