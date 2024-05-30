Karadeniz Ereğli’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Karadeniz Ereğli’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine giden Musa Altay kontrolündeki 67 UB 955 plakalı otomobil kontrolden çıkması sonucu EDS direğine çarptı.

Kazada, sürücü Musa Altay ile araçta bulunan diğer yolcular Emine A., Mürşide A. ve Batın Can A. yaralandı.

aw216380-01.jpg

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Musa Altay hastanedeki tüm müdahaleleri rağmen yaşamını yitirdi.

aw216380-02.jpgKazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
ABD'de ehliyetine el konulan adam sanal mahkemeye araba sürerken katıldı Dünya
ABD'de ehliyetine el konulan adam sanal mahkemeye araba sürerken katıldı
Üzerine düşen direk yüzünden hayatını kaybeden çocuğun ölümünde bir kişi tutuklandı Yerel Haberler
Üzerine düşen direk yüzünden hayatını kaybeden çocuğun ölümünde bir kişi tutuklandı
Erdoğan Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi Gündem
Erdoğan Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi
Pazartesi gecesi kaybolan çoban Mustafa Coşkun hâlâ bulunamadı Yerel Haberler
Pazartesi gecesi kaybolan çoban Mustafa Coşkun hâlâ bulunamadı
Turan Yaldır: 'İYİ Parti’nin ve Hazim Turan başkanımızın zaferinin önüne geçemeyecekler' Gündem
Turan Yaldır: 'İYİ Parti’nin ve Hazim Turan başkanımızın zaferinin önüne geçemeyecekler'
Sinan Ateş cinayetinde yapılan ihbar ortaya çıktı. 'Çukurambar'da partiden birisini vuracağız' Gündem
Sinan Ateş cinayetinde yapılan ihbar ortaya çıktı. 'Çukurambar'da partiden birisini vuracağız'
Siirt Valisi silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Korumalar müdahale etti Gündem
Siirt Valisi silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Korumalar müdahale etti