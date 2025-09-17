Karadeniz fındığı Pakistan’da tanıtıldı

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türk fındığının uluslararası arenada tanıtımı için Pakistan’da düzenlenen "Pakistan Türk İhraç Ürünleri" fuarına katıldı.

Türk fındığı, Pakistan’ın Lahor kentinde düzenlenen fuarda, çerez, çikolata, şekerleme ve pastacılık sektörlerine yönelik olarak tanıtıldı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türk fındığını uluslararası pazarlara tanıtmak ve dünya çapında tüketimini artırmak amacıyla fuara katıldı.

FUARIN VİTRİNİNDE TÜRK FINDIĞI!

9-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuarda, 36 Türk firması yer aldı ve ziyaretçilere Türk fındığının kavrulmuş 20 gramlık ambalajlarında dağıtımı yapıldı. Ayrıca, fuarda Türk fındık sektörüne ilişkin bilgilendirici broşürler de ziyaretçilere sunuldu.“Fındığı çerez olarak tüketiminin yanı sıra çikolata ve pastacılık sektöründe de kullanmak isteyenler için tanıtım yaptık” denildi.

TÜRK İHRACATÇILARININ YENİ HEDEFİ

Fındık ihracatçıları, Pakistan'daki fuara katılım ile Türkiye'nin fındık sektörüne yönelik farkındalığı artırmayı ve dünya çapında yeni pazarlar kazanmayı hedefliyor.