﻿Trabzonspor imzayı attırdı

Trabzonspor, Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yapılan açıklamada şunlar dile getirilildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."