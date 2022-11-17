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Trabzonspor imzayı attırdı

Bordo mavililer Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 18:49
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Trabzonspor imzayı attırdı
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Trabzonspor, Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 

Yapılan açıklamada şunlar dile getirilildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."

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