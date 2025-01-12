Karadeniz fırtınası Antalya'yı vurdu. Trabzonspor evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti

Trabzonspor ligin güçlü ekiplerinden Antalyaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.

21. dakikada Visca'nın asistinde topu alan Banza topu boş ağlara yuvarladı ve takımını öne geçirdi.

İlk devre bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trabzonspor ikinci devrede Malheiro'nun 52. ve 64. dakikalarda bulduğu iki golle farkı üçe çıkardı. Üç golün de asisti Fırtına'nın tecrübeli ismi Visca'dan geldi.

Kariyerindeki ilk kafa golünü Antalyaspor'a atan Pedro Malheiro, aynı zamanda bir lig maçında ilk kez iki gol sevinci yaşadı

70. dakikada Muhammed Cham, Banza'nın asistinde sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla farkı dörde çıkardı.

87. dakikada son kez sahneye çıkan Malheiro fileleri havalandırarak maçta hat-trick yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 22 puana yükselen Trabzonspor ligin bir sonraki haftasında Sivasspor'u konuk edecek. 21 puanda kalan Antalyaspor ise Göztepe deplasmanında galibiyet arayacak.