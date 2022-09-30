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Karadeniz Gaz Sahası’nda denizin tabanına kablo döşeyecek olan gemi Boğaz'dan geçti

Karadeniz Gaz Sahası’nda kabloları denizin tabanına döşeyecek olan 'Seven Arctic' adlı gemi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e yol aldı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 20:05
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Karadeniz Gaz Sahası’nda denizin tabanına kablo döşeyecek olan gemi Boğaz'dan geçti

Karadeniz Gaz Sahası’nda denizin tabanına kablo döşeyecek olan gemi Boğaz'dan geçti
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(DHA) - Filyos Limanı’na gidecek olan geminin 4 Ekim’de çalışmalara başlaması bekleniyor.

İstanbul’a sabah saatlerinde gelerek Sarayburnu açıklarında demirleyen 'Seven Arctic' adlı gemi, Karadeniz’e gitmek için saat 17.50 sıralarında harekete geçti. İstanbul Boğazı’ndan geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlayan gemi, Zonguldak’ın Filyos Limanı’na gitmek için Karadeniz’e açıldı.

Geminin 4 Ekim’den itibaren Karadeniz Gaz Sahası’nda kabloları denizin tabanına döşeme çalışmalarına başlaması bekleniyor.

 

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