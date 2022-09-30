﻿Karadeniz Gaz Sahası’nda denizin tabanına kablo döşeyecek olan gemi Boğaz'dan geçti

(DHA) - Filyos Limanı’na gidecek olan geminin 4 Ekim’de çalışmalara başlaması bekleniyor.
İstanbul’a sabah saatlerinde gelerek Sarayburnu açıklarında demirleyen 'Seven Arctic' adlı gemi, Karadeniz’e gitmek için saat 17.50 sıralarında harekete geçti. İstanbul Boğazı’ndan geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlayan gemi, Zonguldak’ın Filyos Limanı’na gitmek için Karadeniz’e açıldı.
Geminin 4 Ekim’den itibaren Karadeniz Gaz Sahası’nda kabloları denizin tabanına döşeme çalışmalarına başlaması bekleniyor.
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