Karadeniz hamsisi bu yıl büyüyemedi

Kdz. Ereğli ilçesinde tezgahlarda Aralık ayının gelmesi ile birlikte balık bolluğu yaşanıyor. Tezgahlarda palamut, çinekop, mezgit, zargan, barbun, kolyoz, lüfer, çupra, levrek, uskumru ve hamsi balıkları yerini aldı. Bu sezon palamuta doyan vatandaşlar ise Karadeniz hamsisine hasret kaldı. Karadeniz’de hamsi bu sezon çok az çıkarken, çıkan hamsininde çok küçük olduğu belirtildi. Balıkçı esnafı hamsinin az olmasının nedenini palamutun bu sezon bol olması ve bilinçsiz avlanmaya bağlıyor. Tezgahlarda Marmara ve Karadeniz’den az miktarda çıkan küçük hamsi 25-60 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

“Bu sonucu bekliyorduk”

Plamutun bol olması nedeniyle hamsinin az olacağının bekledikleri bir durum olduğunu anlatan balıkçı esnaflarından Şenol Sönmez, yakın zamanda çinekopun artmayacağını ifade etti. Sönmez gazetecilere yaptığı açıklamada “Biz zaten bu sonucu bekliyorduk. Palamut’un bol çıktığı sene genellikle hamsi tezgahlarda az oluyor. Hamsi gerek İstanbul’dan, gerek Karadeniz’in çeşitli yörelerinden çıkıyor. Hamsiler genellikle kilosu 50 TL’ye satılmakta. Mezgitler tezgahta 50 TL, iri mezgitler 100 TL, çinakoplar da ortalama 100 TL’ye satılmakta. Biz şimdi mesleğimiz bu olduğundan dolayı hamsinin çıkmasını bekliyoruz. İnşallah denizlerde ürün verirde hamsinin tezgahlarda bol miktarda satılmasını bekliyoruz. Balıkçılık azalınca tezgahlar ister istemez çupra ve levreğe dönüyor. Yakında somon başlar. Onun haricinde iri barbunlar oluyor, yine çinakop oldu olacak. İlerleyen günlerde biraz daha olursa bütün balıkçılarında, vatandaşında yüzü güler” dedi.



Karadeniz hamsisinin palamut istilasından sonra istilasına uğradığını belirten balıkçı esnaflarından Volkan Demirel ise hamsinin bu yıl büyüyemediğini söyledi. Demirel konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Hamsi şuanda Karadeniz’de var ama daha büyümedi, palamut istilasından geçti. Şuanda da insanoğlunun istilasında. Gereksiz tüketim var. Arz-talebi karşılamıyor. Gelen Karadeniz hamsileri çok ince, büyümedi. Gelen müşterilerimizde bundan şikayetçi ama sebebi de gereksiz yere tutulup satılmadığı halde yem fabrikalarına göndermeleri, oradan da para kazanmaları. Yani gereksiz bir tüketim var. Hamsiyi birazcık rahat bıraksak zaten bir palamut istilasından geçti. Hamsi büyüyemiyor, büyütemedik, büyüyemeyecek de. Bu gidişle de belki biz göreceğiz ama çocuklarımız bunu ansiklopedilerde görecek. Çoğu balığın şuanda sonu gelmekte. Şuanda sattığımız hamsinin fiyatı 40-50 TL arasında devam ediyor. Sattığımız hamsinin bir kısmı Marmara’nın bir kısmı da Karadeniz’in hamsisidir. Şuan da tezgahta kolyoz var tanesi 60 TL’den satılıyor, zargana balığı 80-90-100 TL civarlarında satılıyor. Balık çok olduğu zaman fiyatlar aşağıda, balık az olduğu zaman arz-talebi karşılamadığı zaman fiyatlar yükseliyor. Hamsinin artıp, artmaması hakkında pek bir şey diyemiyorum. Hamsi bu gidişle artmaz, çünkü büyük bir istilada.”



Hamsinin geçtiğimiz günlerde çok az miktarda çıktığını vurgulayan balıkçı esnafı Adem Çetin, bundan sonra çıkmasının ise zor göründüğünü ifade etti. Çetin, “Hamsi şuan da zayıf. Karadeniz hamsisi geçenlerde bir miktar çıktı, biraz inceydi. Şuanda Marmara hamsisi geliyor. Şuan da 25 ve 60 TL arasında hamsi var. Hamsinin ilerleyen günlerde çıkması zor gibi gözüküyor. Palamutun obur olmasından kaynaklanıyor. Denizde en çok balık yiyen palamut balığıdır. Palamutta bu sene bolluk vardı. Onun etkisinden dolayı hamsi, istavrit, barbun balıklarını çok etkiledi. Karadeniz hamsisi tezgahlara geliyor ama biraz ince. Yanında da Marmara hamsisi de geliyor ama bu sene çok bir bolluğu yok. Şuanda çinakop balığı da azaldı, fiyatı 100 TL’yi buldu. Uskumru geliyor. Bu aylarda balığın az olmasından dolayı çupra ve levrek balığını satmaya başladık. Palamut tezgahlara azda olsa geliyor fiyatı 80-90 TL arasında, mezgidin fiyatı iriliğine göre değişiyor 50-60 ve 100 TL arasında, istavrit balığı ise 70-80 TL arasında” şeklinde konuştu.