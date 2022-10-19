Karadeniz İhracatçı Birlikleri personel alacak

Memurlar.net’de yer alan bilgilerde, “Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmak üzere aşağıda yer alan tabloda belirtilen kriterler çerçevesinde sınavla 2 (iki) adet Uzman Yardımcısı alınacaktır.” Denildi.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmak üzere aşağıda yer alan tabloda belirtilen kriterler çerçevesinde sınavla 2 (iki) adet Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

18 yaşını bitirmiş olmak,

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi veya uluslararası ticaret bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak,

01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar),

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

İngilizce dilinden, 2019-2020-2021-2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS / e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak,

2020-2021-2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo.1'de belirtilen puan türünden, en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

İSTENİLEN BELGELER

a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.kib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

b) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

d) KPSS sonuç belgesi,

e) Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,

f) Güncel özgeçmiş (CV).