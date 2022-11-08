Karadeniz İhracatçı Birlikleri personel alacak

Basın İlan’da “Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne sınavla 2 (İki) adet Uzman Yardımcısı alınacaktır.” Denildi.

01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olanlar(01.01.1987 ve daha sonra doğanlar) başvuru yapabileceklerdir.

En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi veya uluslararası ticaret bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir.

Personel alımı için 2020-2021-2022 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak, ayrıca Yabancı Dil Bilgisinden (İngilizce) 2019-2020-2021-2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) veya

uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan en az 70 ve yukarı puan almış olmak şartları aranmaktadır.

TİM ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesinde yer alan diğer şartları sağlamış olmak gerekmektedir.

Sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Genel Sekreterliğimizin www.kib.org.tr web adresinde yayınlanmaktadır.