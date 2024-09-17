Karadeniz işi 4 katlı mandıra

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde besicilik yapan Gökhan Karadeniz, bölgenin zorlu arazi koşullarına yenilikçi bir çözüm buldu.

Bölgedeki dik ve engebeli yapı nedeniyle geniş bir arazi bulamayan Karadeniz, hayvanları için 4 katlı bir bina inşa ettirdi. Bu binanın 3 katını hayvanlar ve yemler için ayıran Karadeniz, 1 katını ise kendi evi olarak dizayn etti.

Simlice Mahallesi’nde geçimini besicilikle sağlayan Karadeniz, büyükbaş hayvanlarının sayısı artınca mandıra kurmak istedi. Ancak, dik arazi yapısı nedeniyle bu mümkün olmayınca, apartman görünümlü bir mandıra inşa etmeye karar verdi. Karadeniz, "Arazi sıkıntısından dolayı bahçe ile yolun arasına sıkışmıştık. Bölgemizin zorlu coğrafyasında böyle bir çözüm bulduk. İlk katta besilik, ikinci katta sağımlık ve buzağılarımız, üçüncü kat ise ot ve saman için kullanılıyor. Dördüncü kat ise ev olarak yapılacak" dedi.

Karadeniz, bölgedeki zorlu arazi şartlarının hayvancılığı zorlaştırdığını ve bu işte başarılı olmak isteyenlerin kararlı olması gerektiğini vurguladı. Binanın inşasına başladıklarında çevredekilerden eleştiriler aldıklarını belirterek, "İlk başta çok soru aldık, ne yapıyorsunuz diye soruyorlardı. Kocaman bir temel attık ve 'okul mu, kamu binası mı yapıyorsunuz?' gibi sorular geldi. Ancak biz kararlıydık ve hayvancılık işimizi büyütmek istiyorduk. Geniş alan bulamadığımız için böyle bir çözüm bulduk" diye konuştu.

Katlı mandıraların Karadeniz’in tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerini gelecekte kurtarabileceğini söyleyen Karadeniz, "Aynı sistemi herkes yapabilir. Bu konuda yardımcı da olabilirim. Arazi sıkıntıları olan yerlerde bu tarz çözümlerle hayvancılığı sürdürebiliriz. Devletin de bu konuda destek vermesiyle daha iyi sonuçlar elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.