Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Kültür Sanat Festivali, Sakaryalıları Millet Bahçesi'nde buluşturuyor.

Son olarak Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Gümüşhane, Samsun ve Tokat yöresinden binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Karadeniz Kültür Buluşması, renkli görüntülere sahne oldu.

KONSERLER İZLEYİCİLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Karadeniz ezgileri, yöresel oyunlar ve konserler izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Festival alanında kurulan yöresel dernek stantlarında, Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri misafirlerle buluştu. Mısır ekmeğinden hamsi tava ve karalahana sarmasına kadar birçok yöresel tat, katılımcıların damaklarında iz bıraktı. Horon gösterileri ve yöresel müzikler, geceye ayrı bir coşku kattı.

Gecede ilk olarak Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Akın Altınışık sahne aldı. Kemençesiyle seslendirdiği türkülerle izleyicileri bir konser sunan Altınışık, horon halkalarının kurulmasına vesile oldu. Ardından gecenin finalinde Karadeniz müziğinin genç ve sevilen isimlerinden Safa Tatoğlu, Millet Bahçesi'nde sahne aldı. Kemençenin büyüleyici ezgileri eşliğinde Sakaryalılar buluştu. Alanı dolduran binlerce kişi, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek adeta oyun halkasına katıldı.