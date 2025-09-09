Karadeniz Off-road Kupası 4. Ayak Fatsa Yarışları ilgiyle izlendi

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Yurt içi ve yurt dışından olmak üzere 17 ilden gelen 70 sporcu ve 35 Off Road aracının katıldığı 18.Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak Fatsa Yarışları Türkiye’nin en büyük yarışı olarak kayıtlara geçti. Evkaf mahallesi Millet Bahçesi alanında yapılan yarışlarda zor zemine rağmen sporcular oldukça çekişmeli bir yarış ortaya koydular.

Offroad yarışmalarını Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’da takip etti. Fatsa halkının büyük ilgi gösterdiği 18.Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak Fatsa Yarışlarında bazı araçlar küçük çaplı kaza yaşasalar da yarışmaya devam etme istekleri izleyenlerden büyük alkış aldı. Yarışmalar sonunda sporcular şampiyonluk sevincini Sapanca grubu horon teperek Fatsa grubu ise çiftetelli oynayarak kutladılar. Sporculara kupaları Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Başkanı Yasin Sarıçiçek ve Emniyet Müdürü Dursun Terzi tarafından taktim edildi.

2025 KARADENİZ OFFROAD KUPASI 4. AYAK FATSA YARIŞI DEREYE GİREN SPORCULAR

KLASMAN: SINIF 1

1 - Mahmut Uyar / Tufan Uyar

KLASMAN: SINIF 2

1 - Onur Şendur / Şükrü Asilli

1 - Ali Mercan / Cesur Eren

KLASMAN: SINIF 3

2 - Sinan Çapraz / Bora Kayım

1 - Yakup Çimiç / Adem Paç

KLASMAN: SINIF 4

3 - Ömer Faruk Seven / Mustafa Katar

2 - Durmuş Durmuş / Abdullah Ergitürk

1 - Muhammed Ali Yılmazer / Enes Gür

SSV KATEGORİSİ

3 - Mesut Kara / Emrullah Gözüböz

2 - Ulaş Özden / Alican Övet

1 - Erkan Sülün / Bayram Ekşi

OTOMOBİL KATEGORİSİ

3 - Durmuş Durmuş / Abdullah Ergitürk

2 - Yakup Çimiç / Adem Paç

1 - Muhammed Ali Yılmazer / Enes Gür