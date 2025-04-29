Karadeniz Sahil Yolu'nda feci kaza! Otomobil deniz kenarına uçtu: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karadeniz Sahil Yolu'nda feci kaza! Otomobil deniz kenarına uçtu: Ölü ve yaralılar var

Rize'nin Fındıklı ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda otomobilin deniz kenarına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda otomobilin deniz kenarına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin istikametinden Rize istikametine seyreden Nurullah Ç. (22) idaresindeki 17 AHN 752 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki kaldırımı aşıp, deniz kenarına uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ceyhun G. (22), Yiğitcan A. (19) ve Onur Kuvvet (23) yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Onur Kuvvet, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda feci kaza! Otomobil deniz kenarına uçtu: Ölü ve yaralılar var

Karadeniz Sahil Yolu'nda feci kaza! Otomobil deniz kenarına uçtu: Ölü ve yaralılar var

Son Haberler
İspanya'daki elektrik kesintisinin nedeni belirlenemedi
İspanya'daki elektrik kesintisinin nedeni belirlenemedi
Real Madrid’de Rüdiger şoku: En az 6 hafta olmayacak
Real Madrid’de Rüdiger şoku: En az 6 hafta olmayacak
Türk sinemasında çığır açan film: Gündüz Apollon Gece Athena
Türk sinemasında çığır açan film: Gündüz Apollon Gece Athena
10 yıl cezayla aranan firari yakalandı
10 yıl cezayla aranan firari yakalandı
Bornova’daki ayakkabıcılar sitesi çöplüğe döndü!
Ayakkabıcılar sitesi çöplüğe döndü!