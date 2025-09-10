Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan alarmı

Bölgede bir süredir etkili olan yağışlar dünden bu yana Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde çok sayıda heyelana neden olurken, son olarak bu sabah Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Kopmuş mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, heyelanın meydana geldiği sırada yolda araç bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Karayolları, AFAD ve jandarma ekiplerinin olay yerine hızla müdahale ettiği bölgede, toprak ve kaya parçaları iş makineleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri yardımıyla yolu kaplayan malzemeleri temizleyerek bölgede güvenliği sağladı. Yapılan çalışmaların ardından yol öğle saatlerine doğru kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.