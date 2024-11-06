Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelanın izleri siliniyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 3 araca hasarın hasar gördüğü, yolun ulaşıma kapandığı heyelanın izleri siliniyor. Ekiplerin temizlik çalışmasını sürdürdüğü yolda, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Dün kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Ardeşen ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun 14'üncü kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan akan irili ufaklı kaya ve toprak kütlesi Rize-Artvin istikametini tek yönlü ulaşıma kapattı. Heyelan anında yoldan geçen 3 otomobilde taş çarpması sonrası maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemi alınırken, Karayolları ekipleri ise temizlik çalışması başlattı. Heyelanda hasar gören araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Dün gece boyu çalışmalarını sürdüren ekipler, sağanağın etkisini kaybetmesi sonrası sabah saatlerinde çalışmalarını hızlandırdı. Bölgede heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, güvenlik önlemlerini artıran ekipler de iş makineleriyle heyelanın izlerini temizleme çalışmalarına devam etti. Artvin istikametinde ulaşımının tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda zaman zaman uzun araç kuyrukları da oluştu.