Karadeniz Sahil Yolu’nda zincirleme kaza! 2 TIR ve 3 otomobil...

Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Giresun'dan Ordu yönüne giden Muhittin Deniz idaresindeki TIR, ilçe girişindeki trafik ışıklarında bekleyen S.S'nin kullandığı TIR ile C.Ç. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Deniz'in kullandığı TIR'ın kabini yerinden ayrılıp dorse kısmına doğru kaydı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan diğer TIR'da önündeki 2 otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan TIR şoförü Muhittin Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza nedeniyle aksamaların yaşandığı kara yolundaki trafik, araçların kaldırılmasının ardından 2 saat sonra yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.