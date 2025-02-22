Karadeniz sahilinde korku dolu saatler! Halat koptu!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Zonguldak sahilinde bir enerji firmasına ait yüzer platformun halatının kopması sonucunda can pazarı yaşandı. Kuma saplanıp duran platformda mahsur kalan 5 işçi, vinçle tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinde bulunan bir enerji firmasına ait limanın açığında meydana geldi. İddiaya göre, halatı kopan yüzer platform, rüzgar ve dalganın etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu

Çatalağzı Kasköy Balıkçı Barınağı üzerine doğru gelen platform, sığlaşan denizde kuma saplanarak durdu. Platformda 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler, limandan uzatılan vincin kafesine alınarak karaya alındı. İşçiler tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Zonguldak'ta denizde hortum paniğiZonguldak'ta denizde hortum paniği

O anlarda balıkçı barınağında oturan Okan İpçioğlu, "Oturuyorduk burada arkadaşlarla, baktık taş yüklü halatı kopmuş gemi geliyor. Ondan sonra enerji firmasının elemanları geldi. 5 kişi varmış. Liman başkanlığı 5 adamı alalım demiş. Bize sordular, "burada zemin nasıl, kaya var mı" diye. Buranın altı kum, saplandı zaten. O saatten beri öyle sabit kalıyor. 5 adamı 2 seferde aldılar vinçle. Şu an bir can kaybı yok. Karadeniz'de fırtına kuvvetli, rüzgar da yapınca açıktaymış, halatı kopup buraya geldi sürüklenerek. İlk defa karşılaşıyoruz biz de. Görünce saplanacağını biliyorduk, çocukluğumuz burada geçti. Korkmadık" dedi.

Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu

Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu

Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu

Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu

Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu

Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu

Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu

Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu

Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu

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