Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk etti.

Maça ikinci dakikada Musaba’nı attığı golle fırtına gibi başlayan Samsunspor 33’üncü dakikada golcü oyuncusu Mouandilmadji ile farkı 2’ye çıkardı.

İlk yarıda 2-0’lık üstünlükle soyunma odasına giden temsilcimiz ikinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tutmayı başardı.

Karadeniz ekibi Carlo Holse’nin 62’inci dakikada attığı golle farkı 3’e çıkardı ve iyice rahatladı.

Kalan dakikalarda skoru korumasını bilen Samsunspor Legia Varşova zaferinin ardından Dinamo Kiev’i 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek 2’de 2 yaptı ve puanını 6’ya yükseltti.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV İLK 11'LER

Samsunspor sahaya Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil Yüksel, Musaba ve Mouandilmadji ile çıktı.

Dinamo Kiev ise Neshcheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Voloshyn, Buialskyi, Ogundana ve Guerrero ilk 11'iyle maça başladı.

SAMSUNSPOR 3-0 DINAMO KIEV (ÖNEMLİ ANLAR)

Samsunspor, 2. dakikada Musaba ile öne geçti. Coulibaly'nin ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mouandilmadji topu içeri çevirdi. Kale sahasında vuruşunu yapan Musaba ağları havalandırdı: 1-0

11. dakikadaki Dinamo Kiev atağında, Vivcharenko'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top dışarı çıktı.

15. dakikada Samsunspor'dan Logi Tomasson'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

Dinamo Kiev 29. dakikada etkili geldi. Soldan Ogundana'nın yerden ortasında arka direkte Karavaiev vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

Samsunspor, 32. dakikada Mouandilmadji ile farkı ikiye çıkardı. Celil Yüksel'in ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda takım arkadaşında seken top, Mouandilmadji'nin önüne düştü. Topa gelişen vuran Çadlı oyuncu fileleri sarstı: 2-0

45+4. dakikada ceza sahasında girmek üzere olan Coulibaly'i çekerek durduran Dinamo Kiev'den Vivcharenko maçın ilk sarı kartını gördü.

İlk yarı 2-0 Samsunspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Holse orta alanda şık hareketlerle topu rakibinden kurtardığı topu, Dinamo Kiev savunmasının arkasına attığı ince pasla Mouandilmadji ile buluşturdu. Mouandilmadji kale önüne kadar topu sürse de son vuruşu rakibin de pozisyonunu bozmasıyla istediği gibi yapamadı.

55. dakikada 2 gollü üstünlük, Samsunspor tribünlerinde renkli görüntülere sahne oldu.

63. dakikada Carlo Holse'nin uzaktan çektiği şutta defanstan seken top ağlarla buluştu. Samsunspor farkı 3'e çıkardı.

90+4. dakikada karşılaşmanın İzlandalı hakemi Ivar Orri Kristjansson son düdüğü çaldı ve mücadeleyi Samsunspor 3-0 kazandı.