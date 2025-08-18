Karadeniz ulaşımda avantajlı: Ordu, uygun fiyatlı tatilin yeni gözdesi!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Obilet CEO’su Yiğit Gürocak, İstanbul-Ordu hattı başta olmak üzere Karadeniz’e yapılan uçuşların Ege ve Akdeniz rotalarına kıyasla yüzde 20-30 oranında daha uygun fiyatlarla sunulduğunu belirtti. Serin iklimi, doğası ve sakin atmosferiyle Ordu gibi şehirler, bu yaz bütçe dostu tatilin adresi oldu.

UYGUN ULAŞIM SEÇENEKLERİ KARADENİZ’İ ÖNE ÇIKARIYOR

Büyük şehirlerden Karadeniz’e yapılan otobüs ve uçak seferlerinde maliyet avantajı dikkat çekiyor. Gerek kısa hafta sonu kaçamakları gerekse uzun tatil planları için bölge, ekonomik ulaşım imkanlarıyla cazibesini artırıyor. Gürocak’a göre Karadeniz, ulaşım açısından Türkiye’nin diğer bölgelerine göre daha erişilebilir bir seçenek sunuyor.

İSTANBUL-ORDU HATTINDA TALEP ARTIŞI

Yaz sezonunda özellikle İstanbul-Samsun, İstanbul-Ordu ve Ankara-Trabzon uçuşlarında yoğunluk yaşanıyor. Bu hatlardaki bilet fiyatlarının, Ege ve Akdeniz bölgelerine göre daha düşük seviyelerde olması, bölgeye ilgiyi artırıyor. Gürocak, “Karadeniz uçuşlarında fiyatlar, diğer tatil rotalarına kıyasla yüzde 20-30 daha uygun. Bu da bölgeyi cazip bir alternatif haline getiriyor” dedi.

TRABZON ZİRVEDE, ORDU İLK ÜÇTE

Otobüs bilet satışlarında Samsun öne çıkarken, onu Zonguldak, Ordu, Trabzon ve Bolu izledi. Hava yolunda ise Trabzon, Karadeniz’in en yoğun hava yolu merkezi olurken; Samsun yüzde 23, Ordu ise yüzde 18’lik payla bölgenin en fazla tercih edilen diğer iki noktası oldu.

ULAŞIMDA ARTIŞ VAR

Geçen yılın aynı dönemine göre Karadeniz’e otobüsle yapılan seyahatlerde yüzde 9,5, uçakla yapılan seyahatlerde ise yüzde 11,3 oranında artış yaşandı. Bu ivmeyle birlikte Karadeniz, Türkiye genelinde hava yolu trafiğinde payını en çok artıran ikinci bölge konumuna yükseldi.