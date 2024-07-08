Karadeniz yine hırçınlaştı. 'Denize girmeyin' uyarısı geldi

Samsun’da son günlerde etkili olan rüzgarlı hava, Karadeniz'in kabarmasına yol açtı. Samsun Valiliği bugün de dalga yüksekliğinin 1,8 metreye ulaşması beklendiğinden, vatandaşlara denize girmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Valilikten yapılan uyarıda, “Meteoroloji ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre ilimizde rüzgar hızının 15-28 deniz miline ve dalga yüksekliğinin 1,8 metreye ulaşacağını değerlendirildiğinden muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemli duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Meteorolojiden yapılan uyarılarda ise “Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğusunun çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Denizdeki fırtına nedeniyle bazı gemiler limana sığındı bazıları ise şehrin doğu kısmında rüzgara karşı pozisyon aldı.