Karadeniz’de alerji alarmıyla ilgili hayat kurtaran uyarılar

Karadeniz Bölgesi’nin nemli iklimi ve yoğun bitki örtüsü, alerjik hava yolu hastalıklarının artışına zemin hazırladı.

Göğüs hastalıkları uzmanları, görülen alerjik rinit ve astım vakalarında son yıllarda belirgin bir yükseliş olduğunu vurguladı.

Sürekli tekrarlayan öksürük, nefes darlığı, burun tıkanıklığı ve hırıltı gibi belirtilerin sadece mevsimsel bir durum olarak görülmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, erken tanının hayati önem taşıdığını ifade ederek, “Bu belirtiler grip sanılabilir, ancak ihmal edilirse kronik astıma dönüşebilir” uyarısında bulundu.

NEMLİ İKLİMİN ROLÜ VE BİLİMSEL BULGULAR

Karadeniz’in yüksek nem oranı ve yoğun bitki örtüsü, alerjenlerin havada daha uzun süre kalmasına neden oldu. Özellikle bahar aylarında polen yoğunluğu, ev tozu akarları ve nemin etkisiyle küf mantarları, alerjik reaksiyonları tetikledi.

Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi’nden (EAACI) Prof. Dr. Peter Hellings’in yayımlanan bir çalışmasında, nemli iklimlerin alerjik rinit ve astım vakalarını %30 oranında artırdığı belirtildi.

Hellings, “Yüksek nem, alerjenlerin solunum yollarına daha kolay ulaşmasını sağlıyor ve bu da atopik bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor” dedi.

Ayrıca, European Respiratory Journal’da yayımlanan bir araştırmaya göre, iklim değişikliği nedeniyle artan nem ve sıcaklık, polenlerin dağılımını ve alerjen yoğunluğunu artırarak alerjik hava yolu hastalıklarının küresel prevalansını yükseltti. Araştırma, özellikle çocuklarda alerjik rinitin son on yılda %15 arttığını ortaya koydu.

UZMANLARDAN ERKEN TANI VURGUSU

Uzmanlar, bölgedeki alerjik hastalıkların artışında nemli iklimin yanı sıra mevsim geçişlerindeki ani hava değişimlerinin de etkili olduğunu belirterek “Polenler, ev tozu akarları ve küf sporları, özellikle nemli havalarda solunum yollarını tahriş ediyor. Bu durum astım ve alerjik rinit gibi hastalıkları tetikliyor” dedi.

Uzmanlar, risk grubundaki bireylerin düzenli sağlık kontrolleri yaptırmasını, sigara dumanından uzak durmasını ve ev havalandırmasına özen göstermesini önererek, “Sağlıklı nefes, güçlü bir yaşamdır. Nefesinizi ihmal etmeyin” sözleriyle erken tanının önemini vurguladı.

Uluslararası alanda tanınmış alerji uzmanı Prof. Dr. Ruby Pawankar, Asya Pasifik Alerji ve İmmünoloji Derneği’nin toplantısında yaptığı konuşmada, nemli iklimlerde alerjik hastalıkların yönetiminde immünoterapinin etkili bir yöntem olduğunu belirtti. Pawankar, “Erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi planları, alerjik hastalıkların kontrol altına alınmasında kritik bir rol oynuyor” dedi.

HAVA KİRLİLİĞİ VE ALERJİ İLİŞKİSİ

Hava kirliliği de alerjik hava yolu hastalıklarını tetikleyen bir diğer faktör olarak öne çıktı. Uzmanların raporuna göre, iklim değişikliği ve hava kirliliği, alerjik rinit ve astım gibi hastalıkların sıklığını artırdı. Özellikle partikül maddeler (PM2.5) ve azot oksitler (NOx), nemle birleştiğinde solunum yollarında ciddi tahrişe yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hava kirliliğinin çocuklarda akciğer gelişimini olumsuz etkilediğini ve astım prevalansını artırdığını bildirdi.

KORUNMA VE TEDAVİ ÖNERİLERİ

Uzmanlar, alerjik hava yolu hastalıklarından korunmak için şu önerilerde bulundu:

Evde havalandırma: Nemli ortamlarda küf oluşumunu önlemek için düzenli havalandırma yapılmalı.

Polen maruziyetini azaltma: Bahar aylarında polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde (sabah erken ve akşamüstü) dışarıda geçirilen zaman sınırlandırılmalı.

İmmünoterapi: Alerji uzmanları tarafından uygulanan immünoterapi, alerjenlere karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek uzun vadeli rahatlama sağlayabilir.

Sigara dumanından kaçınma: Sigara dumanı, alerjik reaksiyonları şiddetlendirebilir.

Karadeniz Bölgesi’nde yaşayanlar için nemli iklimin getirdiği sağlık riskleri, uzmanların uyarılarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Erken tanı ve doğru tedaviyle, alerjik hava yolu hastalıklarının kontrol altına alınması mümkün.

Uzmanlar, belirtileri ciddiye alarak bir göğüs hastalıkları veya alerji uzmanına başvurmanın hayat kurtarıcı olabileceğini vurguladı.