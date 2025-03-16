Karadeniz'de avlandı! Kilogramı 500 liradan satışa sunuldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Karadeniz'de avlandı! Kilogramı 500 liradan satışa sunuldu

Ordu'da denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz'de nadir görülen fener balığı takıldı.

Kentte tekneleriyle avlanan balıkçılar tarafından yakalanan fener balığı, Perşembe ilçesindeki bir balıkçı tarafından kilogramı 500 liradan satışa çıkarıldı.

Balıkçı Özay Çakır, AA muhabirine, yaklaşık 6,5 kilogram olan balık türünün genellikle Akdeniz ve Ege'de avlandığını, Karadeniz'de nadir görüldüğünü söyledi.

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Balığın Marmara'dan Karadeniz'e geldiğini tahmin ettiklerini ifade eden Çakır, tezgahında satışa sunduğu balığa vatandaşların ilgi gösterdiğini aktardı.

Balığın kilogramını 500 liradan satışa sunduğunu belirten Çakır, balığı bütün olarak almak isteyene 3 bin 250 liradan satacağını kaydetti.

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