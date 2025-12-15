Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de kontrolden çıkan bir İHA tespit edildiğini, İHA'yı kontrol altında tutarak uygun bir bölgede düşürdüklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."