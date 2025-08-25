Karadeniz’de boğulan öğretmene son yolculuk!

Kaynak: İHA
Karadeniz’de boğulan öğretmene son yolculuk!

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirmesi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Çimen, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesiyle birlikte Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'a giden evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çimen (46), Atakum'da Karavan Parkı sahilinde denize girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Çimen, cankurtaranlar tarafından baygın halde denizden çıkarıldı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çimen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suluova Zübeyde Hanım İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan sevilen eğitimci, öğle namazını müteakip Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

aw524451-03.jpg

aw524451-04.jpg

aw524451-05.jpg

aw524451-06.jpg

aw524451-02.jpg

aw524451-01.jpg

Son Haberler
Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün Avrupa onu konuşuyor: Bu kadarına da pes
Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün Avrupa onu konuşuyor: Bu kadarına da pes
Van Gölü’ne dikkat çekmek için Erek Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi
Van Gölü’ne dikkat çekmek için Erek Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi
Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yoldan geçen hemşire yaptığı kalp masajı yetmedi
Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yoldan geçen hemşire yaptığı kalp masajı yetmedi
Bayburtlu milli güreşçi Akkuş, dünya üçüncülüğünü elde etti
Bayburtlu milli güreşçi Akkuş, dünya üçüncülüğünü elde etti
Kübalı gelin Arap usulü evlendi
Kübalı gelin Arap usulü evlendi